تقديم خدمات طبية لأكثر من مليوني مواطن بالمجان في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية، في إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا أبو صير، حيث تم تقديم الخدمة لعدد ٢٠٤٠٧٠٦ مترددا على الوحدات الصحية، وعدد ٩٦٠٦٣ على العيادات التخصصية، وعدد ٦٨٧٩٤ على العيادات المتميزة، وعدد ١٢٩٥٠٧٠٦ متردد بالطوارئ.

كما تم تقديم خدمات التطعيمات لعدد ١٣٢٨٤٩٦،وتم متابعة لعدد ١١٥٧٧١٠٢ طفل .

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،انه في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم، قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات فى اطار مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم المرور على 104 منشأة، و71 منشأة تدار بدون ترخيص، و4 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير 165 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة،وتم ضبط 1.161طن اغذية مجهولة المصدر عبارة عن جبن ابيض ومخللات ومش ومشبك وجبن رومى مبشور.

وتم اعدام 667 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدام 249 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، وتم سحب 22 عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى .

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية، خاصة إدارة العلاج علي نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى ،حيث تم إصدار ٣١٠٧٣ قرار بتكلفة إجمالية بلغت ٤٤ مليون جنيه .

وهم كالآتي ٢١٢٤٠ قرار خارجي،و ١٩٨٧ قرار غسيل كلوي،و ١٨٤٧ قرار عناية مركزة،و ٣٥٦ قرار حقنة anti Rh، و٥١٩٠ قرار داخلي،وعمل ٢٦٦ مناظرة مع المجالس الطبية لحالات فحص حوالي ١٣٣ شكوى ومحاولة حلها.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣.