"أوقاف الإسكندرية" تبدأ تطبيق الزى الموحد لعمال المساجد (صور)

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق عن أول تطبيق للزي الموحد لعمال المساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في بيان اليوم، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، تم تطبيق الزي الموحد لعمال المساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية.

كما توجه القطاع الديني بالشكر لمديرية أوقاف الإسكندرية، على مبادرتها الجادة في التنفيذ.

في سياق آخر، عقدت الدورة التثقيفية لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف عدد 60 إمامًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.

زيارة الأئمة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وعلى هامش الدورة التثقيفية نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زيارة أمس الخميس، لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب الدولي مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى جولة ترفيهية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك بحضور الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مدير عام تجميع المخطوطات وتحقيق كتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكانت قد نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاحتفال المقام لاستقبال العام الهجرى الجديد 1445 هجرية ، بمسجد سيدى أبي العباس المرسي.وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بالإسكندرية ولفيف من القيادات الشعبية.

وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعياً المولى عز وجل_ أن يعيدها علي الشعب المصرى بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الزي الموحد لعمال المساجد بالإسكندرية

الزي الموحد لعمال المساجد بالإسكندرية