بني سويف تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية لكمال الأجسام

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في حضور فعاليات بطولة الجمهورية لكمال الأجسام التي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع منطقة بني سويف بنادي سيتى كلوب.

بحضور الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام المستشار عامر أحمد رئيس منطقة بني سويف، وهشام الجبالي وكيل المديرية لقطاع الرباضة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف،الدكتور أبو الخير عبد التواب مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمدرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات ومسؤولى الشباب والرياضة والمنطقة.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ "د. محمد هاني غنيم " لضيوف بني سويف من الاتحاد المصري لكمال الأجسام والفرق واللاعبين المشاركين ، معرباً عن سعادته بإستضافة بني سويف لتلك الفعالية والحدث الرياضي ، مؤكد على أهمية توفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة فى هذه البطولة "كمال الأجسام، والفيزيك، للشباب والرجال، والتي تحمل اسم " steel Man "الرجل الفولاذي".

واستهل برنامج البطولة بالبدء بعملية الميزان ثم بدء المنافسات بفئة كمال الأجسام ناشئين تحت 17 سنة ثم تحت 23 سنة ثم فيزيك ناشئين تحت 19 سنة ثم تحت 23 سنة ثم فيزيك كبار ثم كلاسيك فيزيك كبار ثم كمال أجسام كبار.

أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد أن هذه البطولة تعد من أولى البطولات، التي يطلقها الاتحاد المصري لكمال الأجسام لاكتشاف المواهب الجديده ، استعداداً لمشاركتهم في البطولة العربية المقرر اقامتها في الفتره من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 في مدينة الاسكندرية، موضحا أن البطولة سوف تشهد أيضاً تدشين حملة " الحرب ضد المنشطات" لتوعية أبناءنا من مخاطر المنشطات .

أعرب هشام الجبالي وكيل مديرية الشباب والرياضة عن سعادته بأن أصبحت بني سويف على خارطة بطولات كمال الأجسام بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات وسوف تكون بدايه الانطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة وقد تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الناشئين تحت 17 سنة مع الاستمرار في فعاليات البطولة حتى نهايتها مساء اليوم.