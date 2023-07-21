مستنسخات أثرية وكتب بـ5 جنيهات فى رُكن "السياحة" بمعرض الإسكندرية للكتاب

شاركت وزارة السياحة والآثار بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بركن خاص تجمعت به أنواع مختلفة من الكتب الأثرية التي جميع الأعمار منها الطفل والنشء والجمهور والمتخصصون، حيث أتاح الركن الخاص بالسياحة أنواعًا عديدة بأسعار متنوعة وتخفيضات حيث يعرض الركن مجموعة كتب بسعر 5 جنيهات للكتاب.

ورصد "الدستور" خلال جولته بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ما يتميز به ركن السياحة والآثار من الكتب المختلفة والتماثيل والقطع الأثرية المستنسخة التي تجذب جمهور المعرض.

قال عمرو محمد هلال، أحد المسئولين عن ركن وزارة السياحة والآثار بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن وزارة السياحة والآثار تشارك كل عام بمعرض الإسكندرية للكتاب وذلك لتنمية الثقافة الأثرية، وإمداد المعرض بالإصدارات الجديدة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الوزارة تشارك بمجموعة من الكتب المتنوعة، على مر العصور منها: المصري القديم، والقبطي والإسلامي، والترميم والفن والأساطير.

وأوضح أن ركن السياحة والآثار يشهد إقبالًا من جمهور المعرض، على الكتب المختلفة، فضلًا إلى التخفيضات على العديد من الكتب، حيث هناك مجموعة كبيرة تعرض بسعر 5 جنيهات، مما جعل الإقبال متزايدًا عليها.

وأشار إلى أن الركن يضم أيضًا بجانب الكتب عددًا من المستنسخات فرعوني وإسلامي وقبطي وروماني، وهي المجموعة التي كانت تتواجد بمركز إحياء الفن المصري القديم التابع لوزارة السياحة والآثار، ومنتجات الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة، والتي تم عرض جزء منها بالمعرض.

وتابع أن التماثيل والقطع من المستنسخات الأثرية تجذب أنظار الجمهور، خاصة أنها نسخة طبق الأصل من الأثر الأصلي، ويتم تصنيعها جميعها هاند ميد من خامات البوليستر والخزف وأوراق الذهب، بنفس الألوان والرتوش للشكل الأصلي.

ويضم الركن أنواعًا مختلفة من الكتب منها: رحلة العائلة المقدسة في مصر، القباب الفاطمية بالقاهرة، الأيقونات الأثرية، آثار مدينة رشيد الخالدة، معجم اللغة المصرية القديمة، وأعداد من مجلة الفرعون الصغير.

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