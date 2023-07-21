محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة.

وجاء فى نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة التى ستظل خالدة فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء».

وتابع: «نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالى ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والازدهار».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً الوزراء وقيادات القوات المسلحة، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ.