بيراميدز يقترب من ضم هدف الأهلى والزمالك (خاص)

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر تطورات صفقة انضمام رباعي فيوتشر للسماوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

بيراميدز يقترب من ضم هداف الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي (خاص)

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "لا أحد يختلف على إمكانات محمد بوبو ومحمود مرعي وأحمد عاطف ومهند لاشين، فهم إضافة قوية لأي فريق".

وأضاف: "الرباعي عناصر مؤثرة للغاية، تم عرض الملف برمته على الجهاز الفني لأنه صاحب الحق الوحيد في تحديد الصفقات الجديدة للفريق من عدمه".

وأكمل المصدر: "تم منحنا الضوء الأخضر من قبل باتشيكو، الذي رحب بضم الرباعي أو أي صفقة منها، هناك جلسة تمت مع بوبو على مدار الأيام القليلة الماضية".

وواصل: "ترجمت هذه الجلسة إلى اتفاق شبه نهائي مع بوبو وإدارة ناديه فيوتشر، على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة".

وأشار المصدر إلى وجود بعض التفاصيل الصغيرة والنهائية على الصفقة، جار الاتفاق عليها حاليا بين الأطراف الثلاثة بيراميدز وفيوتشر واللاعب.

وأردف: "من الوارد جدًا أن تحدث صفقة تبادلية بين ناديي فيوتشر وبيراميدز، بجانب مقابل مادي، ضمن صفقة محمد بوبو".

وأتم: "سيتم الإعلان رسميًا عن صفقة بوبو ونجم آخر بفيوتشر، بمجرد الانتهاء من وضع الرتوش النهائية والأخيرة".

وارتبط اسم رباعي فيوتشر محمود مرعي ومحمد بوبو ومهند لاشين وأحمد عاطف، بالانتقال إلى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أدائهم المميز الموسم المنقضي.

وتشهد صفقة بوبو، نجم خط وسط فيوتشر، منافسة ملتهبة للغاية بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، على ضم اللاعب هذا الصيف، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات فنية ومهارية عالية جدًا.

ومن جانب آخر، يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، الأحد المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

كان السماوي حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأخيرة من الدوري، على حساب طلائع الجيش برباعية مقابل هدفين.