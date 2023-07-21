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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. داعية إسلامى يوضح قواعد بناء الدولة الإسلامية بعد الهجرة (فيديو)

الشيخ أحمد سيف الدين
الشيخ أحمد سيف الدين

بثت قناة "الناس" الفضائية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف الدين، كشف من خلاله عن أول مهمة لسيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بعد وصوله للمدينة المنورة عقب هجرته إليها من مكة.

وقال الشيخ أحمد سيف، إن الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلم، عمل على بناء قواعد المجتمع المسلم وتشييد أركان دولة الإسلام الجديدة، لاحتضان رسالة الدين الإسلامي، وفي سبيله لذلك اختار صلى الله عليه وسلم، أن يقوم بـ3 خطوات لبناء قواعد المجتمع المسلم.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الثلاث خطوات لبناء مجتمع مسلم محافظ على الرسالة الإسلامية، تمثلت في المسجد النبوي الشريف، والإخاء بين المهاجرين والأنصار، وفي الأخير كتابه وثيقة المدينة، وهى أرقى وأسمى وثيقة تعبر عن مبادئ إدارة المجتمعات باختلاف أعراقها وأديانها، وتقوم على ميثاق واحد هو الاشتراك في الحقوق والواجبات والعدل.

وأكد الداعية الإسلامي، أن الهدف من جعل بناء المسجد هو الخطوة الأولى هو تعليمنا أن الله هو المقصود الأعلى، وأن السعي لتحقق العبودية لله هي المنطلق الذي تحرك منه المسلم، مشيرًا إلى أن سيدنا محمد كان يعلمنا من خلال الإخاء بين المهاجرين والأنصار أن أساس بناء المجتمع هو الترابط بين أفراده والشعور بالأخوة والمسئولية والمحبة تجاه بعضنا البعض تحت مظلة التكافل والتعاون على البر والتقوى والشعور بالأمان.

وأضاف أن وثيقة المدينة تعلمنا أن المؤمن منفتح للتعامل مع غيره، عبر إدراك القواسم المشتركة وتقديم المساحات المشتركة قبل مساحات الاختلاف وأن قيم الإنسان مثل العدل والمساواة والرحمة، وغيرها لا توجد بها تفرقة بين مسلم وغير مسلم، لكن ينبغي إرسالها للجميع.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس قواعد بناء الدولة الهجرة أركان دولة الإسلام الجديدة المسجد النبوي الشريف الإخاء بين المهاجرين والأنصار وثيقة المدينة

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