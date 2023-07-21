مصر وزيمبابوى توقعان مذكرة تفاهم بين «العاصمة الإدارية» ومؤسسة «تنمية المدينة»

نظمت السفارة المصرية في «هراري» زيارة لوفد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية إلى زيمبابوي برئاسة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوية العميد خالد جاد، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، بدعوة من "جولاي مويو"، وزير الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوي.

وتضمنت الزيارة عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين بالدولة، فضلًا عن جولة في المدينة الجديدة التي تقوم زيمبابوي بتدشينها، وزيارة إلى متحف التحرير الإفريقي، وحضور حفل العيد الوطني المصري الذي نظمته السفارة يوم 19 يوليو 2023.

وقد اختتمت الزيارة باحتفالية توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصري والزيمبابوي.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وزيمبابوي

وشهدت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر في زيمبابوي، مراسم الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية ونظيرتها الزيمبابوية مؤسسة تنمية المدينة الجديدة في "جبل هامبدن" في مجالات التخطيط، والتصميم، وبناء، وإدارة المدينة الجديدة عن طريق تبادل المعلومات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

ووقع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن الجانب المصري، بينما قام وزير الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوي، بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية المدينة الجديدة في "جبل هامبدن"، بالتوقيع عن الجانب الزيمبابوي.

وأكدت سفيرة مصر في هراري أنه بموجب مذكرة التفاهم ستتمكن زيمبابوي من الاستفادة من التجربة المصرية الفريدة بما سيسهم في زيادة توطيد العلاقات بين البلدين، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة.

وسيفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية للمشاركة في تنمية إفريقيا وتبادل المعرفة ونقل الخبرات والتكنولوجيا والكفاءات الماهرة.

من جانبه، أشاد الوزير جولاي جي مويو، وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة، والإسكان بتلك الخطوة الفارقة في تاريخ البلدين، والتي تُعد الأولي من نوعها في إطار تطوير المدينة الجديدة في زيمبابوي.

وكذلك، أكد المهندس خالد عباس اعتزام مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم وتبادل الخبرات توطئةً للعلاقات الثنائية العميقة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، موجهًا الدعوة لوزارة الحكم المحلي والأشغال العامة الزيمبابوية لزيارة العاصمة الإدارية تمهيدًا لتفعيل مذكرة التفاهم ودعم عملية التنمية والتوسع العمراني في زيمبابوي.