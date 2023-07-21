لأول مرة فى الوطن العربى.. الحضور "أون لاين" فى حفل "كايروكى" المقبل

يستعد فريق" كايروكي" لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 29 يوليو الجاري، في المنارة بالتجمع الخامس، ويشهد الحفل خدمة وخاصية تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية.

وتتيح الخدمة للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها "أون لاين" في أي مكان يتواجد به، سواء في المنزل أو العمل أو المطعم أو الشارع، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة "كايروكي" على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

وتُقدم هذه الخدمة أيضًا ميزة لحضور الحفل "أون لاين"، وهي اختيار الأغاني التي يقدمها "كايروكي" خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تعرض أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أون لاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع "كايروكي" من خلال "دويتو غنائي".

ويقدم فريق "كايروكي" خلال ساعتين على خشبة المسرح عددا كبيرا من أغانيه، كما يغني لأول مرة "لايڤ" أغاني ألبومه الجديد "روما"، ومن أبرز الأغنيات: روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل وذلك عقب أيام قليلة من إعلان إقامته.

جدير بالذكر أن فريق "كايروكي" أحيا مؤخراً حفلًا غنائيًا ضخما ببرلين ضمن جولته العالمية.