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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر سيراميكا قبل نهائي كأس الرابطة

الساعات الأخيرة داخل
الساعات الأخيرة داخل معسكر سيراميكا

عندما تدق عقارب الساعة الثامنة والنصف مساء غدا السبت، تتوجه الأنظار صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة نهائي كأس الرابطة، الذي يجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري.

وتعد مواجهة الغد، بمثابة النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث توج بالنسخة الأولى فريق فيوتشر في يوليو من العام الماضي، على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

ويدخل سيراميكا بقيادة مديره الفني الجديد أيمن الرمادي، المباراة بحثا عن أول بطولات الفريق تاريخيا، منذ ظهوره في دوري الأضواء والشهرة موسم 2020/2021 وحتى الآن.

أما المصري فسيكون سلاحه التواجد الجماهيري المكثف المتوقع أن يملئ مدرجات ستاد برج العرب غدا، لحصد الكأس.

وما بين طموحات الفريقين لحصد اللقب، نرصد كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر سيراميكا قبل موقعة الغد المرتقبة.

اللقب الأول

شهدت الساعات القليلة الماضية تواصل مستمر بين النائب محمد أبو العينين رئيس سيراميكا وأيمن الرمادي واللاعبين، حيث طلبهم بضرورة حصد اللقب الأول في تاريخ النادي، يتوج به مجهود ثلاثة مواسم بين الكبار.

ضربات الجزاء

خصص أيمن الرمادي، المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا"، جزء كبير من مران الفريق على مدار الأيام الماضية، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء، تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي أو الأشواط الإضافية بأي تعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، ومن ثم اللجوء لضربات الجزاء.

مكافآت استثنائية 

وفي السياق ذاته، وعد مسئولوه سيراميكا كليوباترا، اللاعبين بصرف مكافآت مالية استثنائية ضخمة لهما في حالة التتويج باللقب.

وكان سيراميكا استهل مشواره في كأس الرابطة، بالفوز على سموحة 5/3 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ16، ثم البنك الأهلي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية 4/2 في دور الثمانية، وأخيرًا الاتحاد السكندري 4/3 عن طريق ركلات الجزاء أيضًا في نصف النهائي.

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