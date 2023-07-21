الوادى الجديد تواصل زراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أكدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، استمرار تنفيذ زراعة الأشجار المثمرة في جميع مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” على مستوى مراكز شباب المحافظة بالمراكز الإدارية الخمسة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ مبادرة “ازرع شجرة مثمرة” ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى مراكز شباب المحافظة بالمراكز الإدارية الخمسة.

وشملت زراعة أشجار النخيل والزيتون وأشجار الموالح، وغيرها من الأشجار المثمرة لزيادة موارد المراكز، مشيرًا إلى زراعة الأشجار المثمرة داخل المراكز، سواء بجوار الأسوار أو على حدود أرض المراكز أو على الأرض غير المستغلة بها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المبادرة توفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل مصانع التمور، زيادة عدد النخيل بالمحافظة زيادة الإنتاج من محصول من التمور والفاكهة، وتعزيز جهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في أكتوبر 2022 مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة لزيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة.

وشهدت المحافظات المختلفة جهودا مكثفة لتنفيذ المبادرة الرئاسية على أرض الواقع بجميع المراكز والمدن بالتعاون مع الوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة إلى جانب منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال.