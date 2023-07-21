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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يستدعى القائم بأعمال السفارة السويدية فى عمان

الأردن
الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استدعاء القائم بالأعمال فى السفارة السويدية فى عمّان لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية " بترا" فإن ذلك القرار يأتى على إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف فى العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.

وأكدت الوزارة إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالى مليارى مسلم، لا يمكن تبريره فى سياق حرية التعبير مطلقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التى تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.

وزارة الخارجية الأردنية الخارجية الاردنية السفارة السويدية عم ان المصحف ستوكهولم

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