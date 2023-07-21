الأردن يستدعى القائم بأعمال السفارة السويدية فى عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استدعاء القائم بالأعمال فى السفارة السويدية فى عمّان لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية " بترا" فإن ذلك القرار يأتى على إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف فى العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.

وأكدت الوزارة إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالى مليارى مسلم، لا يمكن تبريره فى سياق حرية التعبير مطلقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التى تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.