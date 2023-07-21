محمد حمدى زكى يعتذر لجماهير أسوان عقب الفشل فى البقاء بالدورى الممتاز

قدم محمد حمدي زكي، مهاجم فريق أسوان، اعتذارًا لجماهير النادي عقب فشل الفريق في البقاء بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعبين هم من يتحملون مسئولية الهبوط إلى الدرجة الأدني.

وقال زكي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، موسم صعب بكل المقاييس وسيناريو غريب جدًا، لكن الحمد لله على كل شيء".

وتابع: "أولًا.. شكرًا نادي أسوان وجمهوره العظيم والوفي فقط اللي كان مع الفرقة في الوحش قبل الحلو وشكرًا للنادي اللي رجع لاعيبة كتير لمستواها المعروف وشكرًا للنادي اللي أحيا أسماء لاعيبة من جديد وكان له فضل عليهم بعد ربنا".

وواصل زكي حديثه: "ثانيًا.. شكر خاص لكابتن أيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي والإداري الذي لم يبخل بنقطة عرق لمصلحة النادي، وأحيا لاعيبة كتير، وأنا أولهم وقدر يعمل فرقه محترمة تنافس وتكسب احترام الجميع، لكن إرادة الله فوق كل شيء. ولكن التقصير في حق النادي يتحمله اللاعيبة فقط، لكن أكيد من غير قصد لأن النادي مقصرش معانا في أي حاجة خالص".

وأضاف اللاعب: "ثالثا.. وجودي كثالث هدافي الدوري المصري من بداية الموسم والمنافسة المستمرة لنهايته وإن ده أحسن موسم ليا في الكورة علي الإطلاق، بعد موسمي مع نادي الاتحاد السكندري، لكن معرفتش أفرح بكل ده عشان كان الهدف الوحيد والأكبر لترجمة كل ده هو بقاؤنا في الدوري الممتاز".

واختتم محمد زكي تدوينته قائلًا: "أنا آسف وبعتذر لنادي أسوان وجمهوره ومجلس إدارته.. قدر الله وما شاء فعل".

هبط فريق أسوان إلى الدرجة الأدني بعد احتلاله المركز السادس عشر في جدول الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و9 تعادلات، مقابل 17 هزيمة.