التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. انفوجرافيك

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الجمعة ١٤ يوليو– الاربعاء ١٩ يوليو) ويتضمن ما يلي:

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير مصور لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الهدف من استخدام كتيب المفاهيم "open book" خلال امتحانات الثانوية العامة.

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣

أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، صباح اليوم مادة الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداءة "دوان" فى مصر، وذلك فى إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون…. مبدعون".

وفازت الطالبة بالمركز الأول على مستوى العالم وحصلت على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة متخطية عدد ٧٩ دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن أبناءه الطلاب ذوى القدرات الخاصة يمثلون فخرًا لمصر كلها فهم مثال للتحدي والإرادة، موضحًا أنهم أثبتوا للعالم كله أنه بالتحدي والعزيمة والإرادة لا وجود للمستحيل، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم ومساندة وتشجيع أبنائها من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإعدادهم لمواجهة الحياة العملية.

الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٣

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازى إدريس استشاري ومنسق التدريب ومستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة، وذلك لمناقشة اختيار فريق وطنى يتم تدريبه من خلال معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة من أجل بناء قدرات الفريق لتطوير خطة استراتيجية طويلة المدى للتعلم مدى الحياة.

كما أشار الدكتور رضا حجازى إلى أن اختيار الفريق الوطني يتضمن عدة معايير منها تقبل العمل من فريق وطني عقب انتهاء التدريب؛ لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال في تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة في مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، ألا يزيد العمر على ٥٦ عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها

وتتضمن ورشة العمل محاور عدة موضوعات منها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافي، والبيئة المستدامة والعمل المناخي، والمواطنة العالمية النشطة.

الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور رضا حجازي في كلمته: "إن ما شاهده اليوم من أداء الطلاب يعكس دور الوزارة في التأكيد على بناء الشخصية والتعلم وليس فقط جمع الدرجات، وقد حققت مدارس النيل هذا الهدف"، مشيرًا إلى أننا نعد أبناءنا للمستقبل بامتلاك المهارات الحياتية من مواهب وبناء شخصية وتحمل مسئولية، مضيفا أن هذا النموذج التعليمي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بتخريج دفعات من الطلاب قادين على التنافسية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى التوسع في أعدادها، كما أن القيادة السياسية تشجع هذا النوع من التعليم الذي يحقق نواتج تعلم ونمو شامل وقدرات ذهنية ومهارات متميزة، والذي يجعلنا نفتخر بهذه النوعية من التعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد من أحد التحديات الهامة،

وتابع الوزير: "نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم".

الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجان نويثر المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من قيادات الصناعة المصرية.

وفي كلمته، قال الدكتور رضا حجازى"إن حضور واهتمام السادة الوزراء لهذا الحفل يعد مؤشرًا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ويؤكد على دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية"، مؤكدًا أنه يكفينا فخرًا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعًا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بشكل عملي كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن التعليم الفنى يلقى إقبالا كبيرا وقويا من الطلاب، وهذا لإقبال الطلاب الشديد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية،

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس السويدى للتكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، موجهًا بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

كما أوضح الوزير أن شراكة مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية، ركزت على الناحية العملية، والتدريب العملى، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال شاركوا فى تقييم الطلاب فى الناحية العملية، بجانب تطبيق الوزارة لمنهجية الجدارات.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدى على نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصري، متمنياً التوفيق لخريجي المدرسة في حياتهم العملية المقبلة.

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣

في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة لتوعية الطلاب والاهتمام بالولاء والانتماء والهوية المصرية، شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، والتى نظمها الجانبان بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر ، وذلك بهدف تنمية الوعى لدى الطلاب وتعريفهم بالتاريخ العسكرى المجيد لقواتنا المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء.

وأكد الوزير أن مصر لديها ٢٥ مليون طالب، ولكي ننمي الولاء والانتماء اشتركت القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه الندوات التثقيفية والتي ستحقق مردودًا عاليًا لصالح الجميع، مؤكدا أهمية استدامة هذه الندوات التثقيفية التوعوية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المدارس التي تطبق التأسيس العسكري ٤٩٧ مدرسة ونتمنى التوسع في أعدادها في هذا الإطار لأن الجيل الحالي يحتاج إلى هذه القيم ليكتسبوا قيمة الإحساس بالمسئولية.

وأكد الوزير أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستهدف طالب معتز بذاته فخور ببلاده يقبل التعددية قادر على التنافسية، كاشفا عن اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفق المنظور العالمي يوم ٦ أغسطس المقبل، والذي سيضم خبراء دوليين وعالميين ومحليين،

ومن جهته، وجه اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، خلال كلمته، التحية إلى الحضور، ونقل تحية السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ،والسيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأعرب قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عن سعادته بوجوده اليوم في رحاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقرة والتي نقل من خلالها الشكر والتقدير لما تحقق من تطوير شامل ومستمر لمنظومة التعليم في مصرنا الحبيبة، لمواكبة التطور المستمر والهادف في التعليم، وبما يؤثر بالإيجاب على استفادة أبنائنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة لمواكبة الفكر والابتكار.

وقد حاضر في الندوة فضيلة الشيخ الحبيب على الجفرى حول "الانتماء والولاء في الأوطان"، كما ألقت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محاضرة عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التنمية المستدامة وأثره على الأمن القومى المصرى.

كما تضمنت الندوة فقرات للإلقاء والشعر قدمها الطلاب، كما قدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة" لفريق الأنشطة بمحافظة المنيا و"عشانك يا مصر" لفريق الأنشطة بمحافظة الأسكندرية، كما تم تكريم الطلاب من أبناء الشهداء وذوى الهمم والمتفوقين.

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣

‏‎وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي" للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) من شباب المعلمين.

وفي كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالتعاون المثمر مع جامعة حلوان، مؤكداً على أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن فخره واعتزازه بالمعلمين الشباب الذين تم اختيارهم في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة)، مشيرا إلى أنه يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم، معربا عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديري المدارس.

ومن جهته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك قطاعا تربويا كبيرا يضم كليات التربية، والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والاقتصاد المنزلي، مشيرًا إلى أن المنهج التربوي من أولويات الجامعة.

وأضاف أنه بجانب الاهتمام بالجانب التربوي فالجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي الذي يساهم بشكل أساسي في بناء الطالب، معربا عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة في مختلف المجالات، من خلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ضخمة موزعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

ويستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان" القيادة التربوية والأمن القومي" بكلية التربية بجامعة حلوان.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية في إطار الدبلوم المهني "القيادة التربوية والأمن القومي" في عدة موضوعات وهي: مهارات التخطيط التربوي، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومي والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

كما يتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"، كما يتم منح شهادات تقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس.

‏‎الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 الى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة إن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي :

‏https://dualedu.moe.gov.eg/home

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب) ، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي :

‏https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8