افتتاح المسجد الكبير بميهوب الديب في بني سويف بعد "تجديده" بـ2 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رئيس مركز ومدينة الواسطى، في افتتاح المسجد الكبير بعزبة ميهوب الديب التابعة لمجلس قروي أبوصير الملق، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح بالمسجد المقام على مساحة 250 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" بحضور حمادة راضي رئيس المدينة ، النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ، الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الشيخ عادل زكي مدير أوقاف الواسطى، وشريف ياسين نائب رئيس المدينة، وعلي سعد رئيس قرية أبوصير الملق وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.