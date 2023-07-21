"لمون نعناع" لمحمد حماقي تتخطى نصف مليون مشاهدة في ساعات

حققت أغنية "لمون نعناع" للنجم محمد حماقي نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية، وفي أقل من 24 ساعة اقتربت مشاهدات الأغنية من نصف مليون مشاهدة من تصدر "تريند" الأعلى مشاهدة على "يوتيوب".

- أغنية لمون نعناع للمطرب محمد حماقي

محمد حماقي تعاون في أغنية "لمون نعناع"، مع الشاعر الغنائي فلبينو أحمد الذي كتب الكلمات ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وطرحها مساء أمس الخميس بعد أن قام بحملة ترويجية للأغنية خلال الفترة الماضية.

- كلمات أغنية لمون نعناع لمحمد حماقي

وتقول كلمات الاغنية الجديدة لحماقي:

سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه

على إنه حبيبنا فميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق

ويستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 يومًا 19 أغسطس المقبل ويقدم حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.