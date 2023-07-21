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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السويد تنقل موظفى سفارتها فى العراق إلى ستوكهولم

سفارة السويد في العراق
سفارة السويد في العراق

أصدرت السويد، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بنقل موظفي سفارتها ونشاطها القنصلي في العراق إلى ستوكهولم مؤقتًا لأسباب أمنية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية، عن أن الأمن يمثل أولوية، لافتة إلى أنه تم نقل عمليات السفارة وموظفيها، مؤقتًا، إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

يجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، فيما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية بعد سماح دولتها بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي.

السويد العراق ستوكهولم أسباب أمنية رئيس مجلس الوزراء العراقي الخارجية العراقية

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