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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل فى بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2023/2022، التي تبدأ- غدًا السبت- 22 يوليو الجاري، حتى 31 يوليو.

ووجّه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده "عبر تقنية الفيديو كونفرانس" مع مديري ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي وإدارة المدارس الرسمية لغات وموجهيّ عموم المواد الدراسية، وذلك للاطمئنان على الترتيبات النهائية للامتحانات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الوزارية، فيما يخص امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل وضرورة فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، حيث تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات وتعليمات خاصة باللجان والطلبة في كل مدرسة بها امتحانات لضمان انتظام سير الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التأكيد على تأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولًا بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.

ووجّه وكيل التعليم بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات، لسرعة حل أي مشكلة وتذليل الصعوبات، كما وجّه بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، حيث تم استبدال يوم الأحد 23 يوليو بيوم الخميس 27 يوليو، وكذا مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني.

التربية والتعليم والتعليم الفني الورقة الامتحانية بني سويف رؤساء المراكز والمدن والأحياء محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرى الإدارات التعليمية

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