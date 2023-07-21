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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خريطة تحويلات مرورية فى أحد المحاور الحيوية بالجيزة

جريدة الدستور

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل بالعجوزة–6أكتوبر" بطريق إمتداد محور 26 يوليو فقط فى الإتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل تجاه طريق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو تحديدًا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من (500 متر)..مما يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما..على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (ثلاثة أشهر) بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21/7/2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023، وتقسيم طريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان إلى إتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير تجاه محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوى.. تقوم بالدخول يسارًا إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة دخول مستحدثة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل.. ثم استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (250 مترًا) حتى تجاوز الأعمال الإنشائية ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بإمتداد محور 26 يوليو تجاه طريق الإسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة خروج مستحدثة. 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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