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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الجيزة دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق بشقة سكنية في الجيزة، ومحاصرة النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية، في شارع ربيع الجيزي، دائرة قسم الجيزة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق، وإجراء عمليات التبريد، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بشقة سكنية، دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حريق رجال الحماية النيران وإخمادها النيابة غرفة النجدة بالجيزة عمليات التبريد

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