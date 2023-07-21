مدارس بريطانية ويابانية .. صروح تعليمية جديدة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على افتتاح مدارس جديدة العام المقبل تضم مدارس حكومية دولية بمناهج بريطانية، ومدرسة يابانية وتكنولوجية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومؤسسة I.G للمدارس الدولية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن المدرسة المصرية الدولية الرسمية l.P.S ستكون بمناهج بريطانية وستقدم شهادة I.G الشهادة البريطانية والتي سوف تدخل الخدمة العام المقبل 2023 - 2024.

وتضم المدرسة 28 فصلاً دراسياً وتمتد على مساحة 5800 متر مربع، وتستهدف 1000 طالب وطالبة، كما تضم المدرسة ملاعب رياضية، ومعامل وفقاً لأحدث المعايير والمتطلبات.

حيث جرى الانتهاء من إنشاء المدرسة الدولية الرسمية IPS، وهي المدرسة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية على أن تبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل والتي جرت الموافقة على تحويلها من المدرسة الرسمية للغات إلى مدرسة دولية حكومية لتصبح أول مدرسة من نوعها بالمحافظة.

ووجه الزملوط سرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة تمهيدًا لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل والتى تقع ضمن الأرض المخصصة لإنشاء مجمع تعليمي متكامل يضم مدارس اللغات والمتفوقين؛ بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أنه تم رفع كفاءة وتطوير 35 مدرسة بالوادي الجديد، تضم 395 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألفا و800 طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 158.7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ عدة مدارس نوعية جديدة تضمنت المدرسة التكنولوجية واليابانية حيث تأتى أعمال إنشاء وتطوير المدارس فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.