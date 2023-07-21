إصابة شخصين سقطا من مرتفع فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حادثتي سقوط من مرتفع بمنطقتين مختلفتين، وتعرض شخصين للإصابة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي والسكان يفيد بتعرض شخصين للإصابة نتيجة السقوط من مرتفع، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، هشام السيد العربي غريب، ويبلغ من العمر 28 عامًا، بادعاء سقوط من مرتفع الدور الرابع بمنطقة السيدة نفيسة بجوار جامع أم القرى، وأكد الأطباء أن الحالة العامة غير مستقرة، وتم حجزه بقسم العناية الحرجة.

واستقبل مستشفى السلام محمد حسن حسن، ويبلغ من العمر 30 عامًا، بادعاء سقوط من مرتفع، وتبيّن أنه مصاب باسترواح هوائي دموي بالرئة واشتباه كسر بالجمجمة، وقرر الأطباء حجزه بقسم العناية الحرجة، وذلك بعد الخضوع لعمليات جراحية، وكذلك لحين تحسن الحالة الصحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعتين، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضرين الخاصين بالواقعتين، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات.