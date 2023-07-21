ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين سقطا من مرتفع فى بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حادثتي سقوط من مرتفع بمنطقتين مختلفتين، وتعرض شخصين للإصابة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي والسكان يفيد بتعرض شخصين للإصابة نتيجة السقوط من مرتفع، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، هشام السيد العربي غريب، ويبلغ من العمر 28 عامًا، بادعاء سقوط من مرتفع الدور الرابع بمنطقة السيدة نفيسة بجوار جامع أم القرى، وأكد الأطباء أن الحالة العامة غير مستقرة، وتم حجزه بقسم العناية الحرجة.

واستقبل مستشفى السلام محمد حسن حسن، ويبلغ من العمر 30 عامًا، بادعاء سقوط من مرتفع، وتبيّن أنه مصاب باسترواح هوائي دموي بالرئة واشتباه كسر بالجمجمة، وقرر الأطباء حجزه بقسم العناية الحرجة، وذلك بعد الخضوع لعمليات جراحية، وكذلك لحين تحسن الحالة الصحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعتين، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضرين الخاصين بالواقعتين، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

اتخاذ الإجراءات إصابة شخصين استكمال ا الإجراءات اللازمة و التأمين الصحي الشامل الحالة الصحية

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال