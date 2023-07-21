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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط فرد أمن سرق أجزاء سيارات من شركته فى النهضة

جريدة الدستور

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله بمنطقة السلام ثانٍ.

كان قد ورد بلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من مسئولي إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية، يفيد بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإداري المُعينين بأحد مراكز الصيانة، "غير معلوم بياناته"، بدائرة القسم، بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأمن بالقاهرة إحدى شركات التسويق التوكيلات التجارية التحريات وجمع المعلومات ضبط احد الأشخاص قسم شرطة السلام ثان قسم شرطة بولاق مديرية امن القاهرة

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