بعد افتتاح موقف سرفيس المريوطية الجديد.. الأهالى: أنقذ المنطقة من العشوائية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس الخميس، موقف سرفيس المريوطية الجديد على مساحة 9400 م٢ وبسعة 395 سيارة، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي وسكان المنطقة، حيث قال ممدوح علي، أحد أهالي منطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، إن وجود موقف سرفيس جديد أنقذ المنطقة والمناطق المجاورة من العشوائية والبلطجة التي كان يتبعها عدد من سائقي الميكروباصات، والذين كانوا ينتشرون في الشوارع والطرقات دون تنظيم أو وضع قواعد ضبط لهم.

من جانبه أشاد عاشور محمد، أحد أهالي منطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، بافتتاح موقف سرفيس المريوطية الجديد والذي استمرت أعماله عدة شهور إلى أن تم افتتاحه أمس الخميس، مشيرا إلى أن الموقف أقيم على مساحة ضخمة للغاية ويخدم كافة سكان المنطقة والمناطق المجاورة أيضا، خاصة أنه تم تصميمه لاستيعاب مئات السيارات الموجهة لمختلف المناطق والأماكن، بالإضافة إلى أعمال ساحات الانتظار الجديدة أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وهو ما يساعد في تطوير المنطقة بشكل كبير، وتحسين مظهرها الجمالي.

من جهته، أضاف مدحت الجمالي، أحد أهالي منطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، أن افتتاح موقف سرفيس المريوطية الجديدة أمر غاية في الأهمية بشأن السياحة خاصة أن افتتاحه يأتي تزامنًا مع أعمال تجهيز المتحف المصري الكبير، كما أن الموقف يخدم عددًا من الأماكن السياحية والأثرية، وهو ما سوف يساعد في تسهيل حركة التنقل من مكان لآخر خاصة الأماكن السياحية.