زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

رصدت فضائية "إكسترا نيوز" آراء المواطنين بمهرجان العلمين الجديدة، والذي يشهد إقبالا واسعا من الزائرين في العطلات والإجازات الرسمية للاستمتاع بفصل الصيف ومشاهدة بعض المناظر الجميلة والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية الممتعة.

وقال أحد المواطنين: "هذه المرة الثانية لي في مدينة العملين الجديدة، وفي المرة الأولى كنت أتعرف على الأماكن المختلفة بالمدينة، وشاهدت الممشى السياحي والأبراج الفندقية، ولكن هذه المرة الأمر اختلف تماما فأصبحت الأماكن أكثر جمالا بسبب الأنشطة والفعاليات الموجودة بها، والجميع متحمس هنا للمشاركة في باقي الفعاليات".

وقال مواطن آخر إنه كان ينتظر مهرجان العلمين ويعتبره حدثا عالميا لما يتضمنه من أنشطة وفعاليات.

وأكدت إحدى الزائرات للمدينة أن هذه الزيارة الأولى لها للعلمين الجديدة، وبالفعل كانت المدينة مفاجأة بالنسبة لها، وللممشى السياحي سحره الخاص، فقد أسرها منظره منذ اللحظة الأولى، لتؤكد أن هذه الزيارة الأولى لها ولكنها لن تكون الأخيرة.

وأعرب مواطن آخر عن سعادته بمدينة العلمين قائلًا: "هي مدينة عالمية على البحر المتوسط".

ويستعد مهرجان العلمين الجديدة، اليوم، لحفل الفنان تامر حسني، في منطقة العلمين أرينا، حيث تشهد المنطقة إقبالا جماهيريا واسعا لحضور الحفل والاستمتاع بأجواء الصيف مع مجموعة من أغاني الفنان تامر حسني.