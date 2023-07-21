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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم قوافل بيطرية مجانية بـ9 قرى فى أسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل بيطرية مجانية بـ9 قرى على مستوى المحافظة خلال شهريّ يوليو وأغسطس؛ لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية مجانًا وتوفير العلاج اللازم لها لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، وكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، بقيادة الدكتورة مديحة درويش، عميد الكلية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأشاد بالجهود المبذولة والتعاون المثمر مع جامعة أسيوط بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وحرصهم الدائم على المشاركة المجتمعية في العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين بالمحافظة والتي من بينها تقديم الدعم للقوافل البيطرية وتسهيل عملها والحفاظ على الثروة الحيوانية بقرى ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور صلاح علي، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأوضح الدكتور صلاح علي، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه سيتم تنظيم 9 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة "حياة كريمة" وهي كالآتي: (قافلة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط يوم 23 يوليو الجاري، وبقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح يوم 24 يوليو الجاري، وبقرية دير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب يوم 25 من نفس الشهر على أن يتم تنظيم قافلة يوم 8 أغسطس المقبل بقرية الكوديا التابعة لمركز ديروط، ويوم 9 من نفس الشهر بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم، ويوم 10 أغسطس المقبل بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم.

وأضاف أنه سيتم تنظيم قافلة بقرية أولاد الياس التابعة لمركز صدفا يوم 13 أغسطس المقبل، وبقرية نجع الجزيرة التابعة لمركز البداري يوم 14 من نفس الشهر، وبقرية بني زيد بوق التابعة لمركز القوصية يوم 15 من الشهر المقبل.

وأشار إلى التعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري بأسيوط وكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبدعم ورعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

استراتيجية مصر 2030 التنمية المستدامة الرئاسية حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بجامعة أسيوط جامعة أسيوط

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