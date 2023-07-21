تقارير: "دوناروما" حارس باريس سان جيرمان يتعرض لحادث سطو مسلح

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تعرض هو ورفيقه لسطو مسلح، في منزلهم الواقع بالعاصمة الفرنسية.

وذكر موقع (ACTU17) الفرنسية، أن منفذو السطو، دخول منزل الحارس الإيطالي، عن طريق كسر الباب، وذلك بحسب مصدر مقرب من القضية.

وأشار الموقع، إلى أن دوناروما ورفيقته، تعرضا لأعمال عنف، قبل أن يغادر الجناة بعد نهب بعض محتويات المنزل، والتي تقدر قيمتها تقدر قيمتها بحوالي 500 ألف يورو.

وأوضح الموقع، أن الضحايا، الذين تم تقييدهم وتجريدهم من ملابسهم، من الالتجاء إلى فندق ليس بعيدًا عن منزلهم في حوالي الساعة 3:20 صباحًا، قبل أن يقوم موظفو الفندق بإبلاغ الشرطة والاعتناء بالزوجين اللذين كانا في حالة صدمة.

وأضاف الموقع الفرنسي، أنه تم نقل حارس المرمى الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا وشريكته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الموقع، أن الشخص المكلف بحراسة المبني الذي يسكن فيه دوناروما، قد تعرض للتقييد أيضًا من جانب الجناة.