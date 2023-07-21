أكثر من 60 عارضًا.. تفاصيل مهرجان المانجو فى السويس

كشف أحمد ماجد، منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، تفاصيل المهرجان المُقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مؤكدًا أن المهرجان له هدفان الأول شق سياحي، والآخر التعريف بالأراضي الزراعية للسويس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "معظم إنتاج السويس يتم تصديره لدول الخليج"، لافتًا إلى أن الأسعار كانت مخفضة جدًا، حتى إن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، مرددًا: "التخفيضات كانت على مدار ساعات المهرجان، ولسه في مفاجآت على مدار مدة المهرجان 60 يومًا".

وأوضح أنه تم التواصل مع العديد من المصدرين، وتم تسويق المنتجات مع دول إفريقيا والخليج، موضحًا أن المهرجان تمت فعالياته على كورنيش السويس، وضم أكثر من 60 عارضًا لبيع جميع أنواع المانجو ويستهدف المهرجان أن تكون جميع الثمار التي تُباع لم يستخدم في زراعتها أي نوع من المواد الكيميائية.

وتابع منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، أن الافتتاح شهد سير موكب السيارات المحملة بالمانجو والمعروضة بشكل جمالي على كورنيش السويس، بجانب تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية بالمسرح المقام داخل الكورنيش، مشيرًا إلى أن المهرجان يشهد تدشين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية، إضافة إلى إقامة عرض لأبرز المشروعات القومية والمحلية التي أسهمت في تحقيق نهضة بجميع محافظات مصر.

وأكد أحمد ماجد، منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس، أن الإقبال الجماهيري كان كبيرًا جدًا، أمس، إذ تم بيع 10 أطنان مانجو، لافتًا إلى أن مدى الإقبال هو المعيار الذي سيتم على أساسه تمديد مهرجان المانجو في السويس.