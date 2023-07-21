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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع الحرارة.. خطوات للتخلص من التعرق المفرط في فصل الصيف

التعرق المفرط
التعرق المفرط

مع ارتفاع درجات الحرارة يصاب بعض الاشخاص بمشكلة التعرق المفرط في فصل الصيف، وذلك يسبب لهم الكثير من الإحراج.

ويبحث الكثير على محركات الإنترنت وموقع “جوجل” عن خطوات بسيطة للتخلص من التعرق المفرط في فصل الصيف ولمعرفة المضادات المناسبة للعرق، وفي السطور التالية نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للتخلص من مشكلة التعرق المفرط خصوصاً بعد الموجة الحارة الأخيرة، وإليكم التفاصيل وفقاً لموقع “india”.

خطوات بسيطة للتخلص من التعرق المفرط في فصل الصيف

إذا كنت تعاني من التعرق المفرط في فصل الصيف إليك مجموعة من النصائح التي يمكنك متابعتها للقضاء على تلك المشكلة التي تسبب لك إزعاج:

1 - الإكثار في شرب السوائل

إذا كنت مصاب بمشكلة التعرق المفرط خصوصاً في فصل الصيف يجب عليك أن تكثر في شرب السوائل الباردة مثل الماء أو المشروبات الطبيعية مثل العصائر لأنها ستعمل على الحفاظ ببرودة الجسم ويمنع الجفاف.

2 - تجنب مشروبات الكافيين

إذا كنت من عشاق تناول القهوة او النسكافيه بكثرة خلال اليوم يجب أن تتجنب شرب الكافيين أو التقليل منها يكفي كوبًا واحدًا فقط على مدار اليوم، لأن مادة الكافيين تعمل تحفيز الهرمونات من خلال الغدة الكظرية التي تعمل على إفراز العرق بشكل مفرط عن الطبيعي.

3 - ابتعد عن الأطعمة الحارة

إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يكثرون في تناول الأطعمة الحارة، يجب أن تبتعد عن تلك المأكولات لأنها تؤثر بالسلب على صحتك، لأن أثناء تناولك للأطعمة الحارة تفرز مادة الكابسيسين وهي التي تقوم بتحفيز الأعصاب وتجعل جسمك يشعر بالدفء ويتعرق لتبريده مرة أخرى.

4 - حافظ على الهدوء وتقليل القلق

يجب أن تحافظ على هدوء أعصابك وتقليل القلق المزمن الذي يعمل على زيادة التعرق في الجسم، لأن بمجرد شعورك بالتوتر تفرز الغدد الكثير من العرق في منطقة تحت الإبط والرأس.

5 - متابعة الطبيب لحل المشكلة

إذا كنت تبحث عن العلاج أو المنتج المناسب لك ولنوع بشرتك يجب أن تستشير طبيبك أولاً ليعطيك الحلول المناسبة لطبيعة جلدك وجسمك.

التعرق المفرط التعرق الموجة الحارة الصيف فصل الصيف

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