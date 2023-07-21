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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين: الجمعة نهاية الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مؤكدة أن البلاد ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي مصحوبًا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء".

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن درجة الحرارة العظمى المقاسة في الظل بالقاهرة 37 درجة، وستكون 40 درجة مئوية وهي القيمة التي يشعر بها المواطنون. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن المناطق الشمالية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الرطوبة. 

وواصلت: "درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، وبالتالي فإننا نشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم المحافظات، وبخاصة المحافظات الداخلية، مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وحول موعد انتهاء الموجة الحارة، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة تنسكر حدتها وتقل في تسجيل درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

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"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين: الجمعة نهاية الموجة الحارة

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