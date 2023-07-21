فحص 1027 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها لأول مرة بقرية عرب عودة بمركز كفر سعد خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتردد ١٠٢٧ مواطنا على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات وتلقي العلاج بالمجان، حيث تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، هذا إلى جانب إجراء ٦٢٠ تحليلا معمليا وفحص ٦ حالات بالأشعة و١٦ حالة أخرى بالسونار.

يشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات فى إطار مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم المرور على 104 منشآت، و71منشأة تدار دون ترخيص، و4 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.