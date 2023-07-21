ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1027 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها لأول مرة بقرية عرب عودة بمركز كفر سعد خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتردد ١٠٢٧ مواطنا على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات وتلقي العلاج بالمجان، حيث تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، هذا إلى جانب إجراء ٦٢٠ تحليلا معمليا وفحص ٦ حالات بالأشعة و١٦ حالة أخرى بالسونار.

يشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي  تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات فى إطار مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم المرور على 104 منشآت، و71منشأة تدار دون ترخيص، و4 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة.

محافظ دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط

الأكثر قراءة

الرئاسة الفرنسية تجرى تعديلًا وزاريًا وتقيل وزيرة لظهورها فى مجلة "بلاى بوى"

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين: الجمعة نهاية الموجة الحارة

توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا يتصدر اهتمامات الصحف

المحاكمات في أسبوع| تأجيل معارضة إيمي سالم ومحاكمة مرتضى منصور واستئناف شيرين

طقس حار وهدوء فى الأمواج.. شواطئ الإسكندرية "كومبليت فى الويك إند"

للبقاء مدى الحياة.. باريس سان جيرمان يغرى كيليان مبابى بـ"عرض خرافى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال