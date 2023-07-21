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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طقس حار وهدوء في الأمواج.. شواطئ الإسكندرية "كومبليت في الويك إند"

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

إقبال كثيف شهدته شواطئ الإسكندرية، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، حيث تخطت نسب الإشغال 80٪ مع بداية فتح الشواطئ أمام الجمهور، وذلك بالتزامن مع الإجازات فضلًا عن اختيار المواطنين والمصطافين الشواطئ للاستمتاع لارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع إعلان اكتمال الإشغال على الشواطئ خلال الظهيرة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وهدوء حركة الأمواج، تزايد الإقبال على الشواطئ بشكل كبير جدًا، حيث رفعت شواطئ الإسكندرية اليوم بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء مع ارتفاع نسب الاشغال  والتي تعدت 80%فى شواطئ (ميامي، السرايا، جليم، طاحونة المندرة).

- مطالبة الرواد بعدم دفع أي إكراميات والالتزام بتعاليم البحر

وأكدت مصايف الإسكندرية على المواطنين بالتمسك بحقوقهم، ورفض الابتزاز، و عدم إجبار أي مواطن على دفع إكرامية، كما طالبت الرواد بالالتزام بتعليمات البحر وعدم إلقاء المخلفات علي الرمال والاحتفاظ بها داخل أكياس للتسهيل علي عمال النظافة، والمحافظة علي نظافة الشاطئ.

وشددت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا علي الآداب العامة للطريق، وكذلك عدم شرب أي مواد مخدرة حفاظا على خصوصية الأهالي وآداب الشاطئ، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون إبلاغ الشرطة فى الحال.

كما أكدت على الاستماع إلى تعليمات رجال الأبراج والإنقاذ وبخاصة فى شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة حيث أن هدفهم الوحيد الحفاظ علي أرواح الرواد .

وأشارت إلى أن مفتشين الإدارة  متواجدين باستمرار على كافة الشواطئ للرقابة، مع التواصل الفوري من خلال أرقام الشكاوى إذا تم التعرف  لأى نوع من الابتزاز

-أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة 

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490-01289252668
01119555946-01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103-01010453583
01225267276-01203986324
01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل 
01220030103-01203986324
01277631661-01226325968

أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة 
www.catr.gov.eg

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
IMG_٢٠٢٣٠٧٢١_١٠٠٦١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٢١_١٠٠٦١١
شواطئ الإسكندرية الصباح الباكر نسب الإشغال اكتمال الإشغال المصطافين

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