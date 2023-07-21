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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يُطرح اليوم.. أبرز المعلومات عن فيلم أوبنهايمر بعد تصدره "الترند"

فيلم أوبنهايمر
فيلم أوبنهايمر

تصدر فيلم "أوبنهايمر"، خلال الساعات الأخيرة، ترند مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت وعبر محرك "جوجل" استعداداً لطرحه اليوم الجمعة في السينمات.

وارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت و"السوشيال ميديا" من قبل عشاق السينما والإثارة والتشويق لمعرفة مواعيد عرض فيلم "أوبنهايمر" في السينمات، خصوصاً بعد أن لقى جزء من إعلانات الفيلم إعجاب ودهشة الكثير من من رواد "السوشيال ميديا" على موقعى التواصل "تويتر" و"فيسبوك".

ويشارك في بطولة الفيلم العالمي الجديد عدد كبير من ألمع النجوم العالميين وفي هوليوود،  ومن أبرزهم النجم العالمي كيليان مورفي، الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر،  والنجم العالمي مات ديمون، وفلورينس بيو، وروبرت داوني جونيور، وإيميلي بلنت، والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

- تفاصيل فيلم أوبنهايمر 

ومن ضمن تفاصيل فيلم "أوبنهايمر"، بعد تصدره ترند مواقع البحث، أنه من إنتاج شركة "Universal"، وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، والعمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وحصل فيلم "أوبنهايمر" على آراء كثيرة مشجعة لمشاهدة الفيلم عقب طرحه مباشرة في السينما، ونشر مقاطع للفيلم عبر مواقع التواصل، مما نال إعجاب الكثير وتشجيعهم على مشاهدته. 

 وإليكم أبرز السينمات التي سيتم عرض فيلم "أوبنهايمر" من خلالها: "سينما جلاكسى المعادي- سينما صن سيتي- سينما صن سيتي VIP- سينما بريمير بوينت 90- سينما الزمالك- سينما جالكسي المنيل- سينما جراند الغردقة- سينما أركان MAX- سينما آيماكس بريمير- سينما زاوية- سينما أركان VIP- سينما بريمير أمريكانا- سينما سي سينما أمير- سينما فوكس مول مصر".

أوبنهايمر فيلم أوبنهايمر تفاصيل فيلم أوبنهايمر روبرت أوبنهايمر كيليان مورفي

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