كسب الصويا بـ27 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث بلغ سعر طن الذرة أرجنتيني 12500 جني، فيما بلغ سعر طن الذرة برازيلي 12500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة أوكراني 10500 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية 1750 جنيها، فيما سجل كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13200جنيه، بينما سجل بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 27500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46 % محلى 28500 جنيه، وبلغ صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ طن صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، في حين بلغ طن صويا هال فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، وبلغ صويا هاي فات 43 % محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل طن كسب عباد + 36 % 19000 جنيه، بينما سجل جيلوتين مستورد 48000 جنيه، فيما سجل سعر طن رده بران محلي 10300 جنيه، فيما سجل جيلوتين محلى 47000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، كما سجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 21500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 20600 جنيه للطن.، في حين سجل طن العلف ناهي 20550 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 20450 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20500 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 20200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 20100 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 20000 جنيه.