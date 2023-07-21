مبهجة لعشاق الشمس.. موقع برازيلى يرشح مصر كوجهة رائعة للسفر للسياح البرتغاليين

رشح موقع برازيلي مصر كوجهة رائعة للسفر للسياح البرتغاليين، وقال إنها وجهة مبهجة لعشاق الشمس، وإن شواطئ مصر ستحقق حلم كل شخص يبحث عن الاستمتاع بالجو المعتدل.

وأوصى موقع "A Soma de Todos os Afetos"، البرازيلي بشواطئ رائعة في مصر للسياح البرتغاليين للسفر إليها، وقال إنها أفضل خيار لمحبي الرياضات المائية المثيرة.

- بلو لاجون "دهب"

ووصف الموقع بلو لاجون في دهب بأنه أحد أكثر الشواطئ إثارة في مصر، مشيرا إلى أن دهب هي مدينة تقع على خليج صغير من رمال لابرادور الصفراء، توصف بأنها "إيبيزا مصر"، وتشتهر برياضة ركوب الأمواج شراعيًا وركوب الأمواج بالطائرة الورقية، حيث تسمح الرياح المباشرة بظروف مائية ممتازة لممارسة هذه الرياضات.

يعتبر الغوص أيضًا هدية رائعة من الشعاب المرجانية قبالة الشاطئ، حيث يوجد العديد من مدارس الغوص للسياح هناك.

- سيدى عبدالرحمن "الساحل الشمالى"

قال الموقع إن هذا الشاطئ هو محطة توقف مثالية للمسافرين، الذين يحتاجون إلى الراحة في رحلتهم إلى واحة سيوة.

- خليج نعمة "شرم الشيخ"

أشار التقرير إلى أفضل شاطئ في شرم الشيخ وهو منطقة خليج نعمة، وهو قوس سياحي من الرمال الناعمة والرائعة مع المياه الزرقاء.

كما أن بعض أفضل مناطق الغوص والغطس قريبة بما فيه الكفاية ، بما في ذلك البرج ورأس أم سيد ورأس نصراني ونبق.

- الجونة "الغردقة"

قال التقرير إن منتجع الجونة، على بعد 21 كم شمال الغردقة ، هو أكثر مدن العطلات فخامة في مصر حتى يومنا هذا، ويركز كل شيء على الرمال البنية التي تغمرها الشمس ، والتي شكلتها الأمواج البطيئة والواضحة.

- نويبع "سيناء"

وقال التقرير إن نويبع هي واحدة من أفضل الشواطئ في مصر ، خاصة وأن السكن رخيص في أكواخ القصب المطلة على البحر والمقاهي المريحة في الهواء الطلق. يمكن العثور عليها في منطقة ترابين في الشمال.

وتعد نويبع، بخلجانها الرملية وشعابها المرجانية الرائعة المليئة بالأسماك، وجهة مفضلة لدى السياح الأردنيين الذين يصلون بالعبّارة من العقبة.

- شاطئ أبو دباب "مرسى علم"

قال التقرير: كانت مرسى علم مدينة صيد صغيرة حتى أدرك المطورون أن شاطئ أبو ضباب هو جنة حقيقية للغواصين، ومناخها وموقعها الجغرافي يجعلاها مثالية لتكوين الشعاب المرجانية.

وتمتلئ مرسى علم الآن بالفنادق والفيلات والمطاعم والمحلات التجارية، مما يجعلها البديل الجنوبي للجونة.

- شاطئ الطور - "جنوب جبل سيناء"

وقال التقرير إن مدينة الطور في جنوب سيناء كانت في الماضي القاعدة الرئيسية للحجاج العائدين إلى مصر من مكة.

وعلى الرغم من بساتين النخيل المتناثرة وشاطئها الجميل وكونها موقعًا رائعًا لركوب الأمواج بالطائرة الورقية، فإن قلة من السياح يزورون المدينة.