الرئاسة الفرنسية تجرى تعديلًا وزاريًا وتقيل وزيرة لظهورها فى مجلة "بلاى بوى"

أجرت الرئاسة الفرنسية تعديلا وزاريا بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، واحتفظ معظم الوزراء الرئيسيين بحقائبهم دون تغيير، باستثناء وزيرة الاقتصاد الفرنسية، مارلين شيابا، بسبب ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي".

وضم التشكيل الجديد للحكومة الفرنسية تعيين أوريلين روسو، الذي خدم رئيسا لديوان بورن لمدة عام، وزيرا للصحة خلفا لفرانسوا براون.

كما تم تعيين غابرييل أتال، الذي عُين وزيرا للحسابات العامة في عام 2022 وخدم متحدثا باسم الحكومة لمدة عامين قبل ذلك، وزيرا للتعليم العام خلفا لباب ندياي، الذي تم تعيينه العام الماضي، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

فيما تمت إقالة مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ عام 2017، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إساءة استخدام صندوق مكافحة التطرف.

وتعرضت شيابا لانتقادات موسعة وأثارت جدلا مؤخرا إثر ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي" في أبريل الماضي، التي أجرت معها مقابلة من 12 صفحة، تطرقت فيها لحقوق المرأة وقضايا حساسة.

وآنذاك، صرّحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بأن قرار شيابا الظهور على غلاف المجلة الترفيهية لم يكن مناسبا على الإطلاق، خاصة في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الجديدة صباح اليوم الجمعة، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.