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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 إثر انقلاب "ميكروباص" فى طريق "الإسكندرية - مطروح"

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أصيب 11 شخصا، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية - مطروح"، اليوم الجمعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت "الدستور" علي أسماء المصابين وهم "أمل محمد ربيع أحمد 40 سنة مصابة بجروح رضية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله حسن السيد 7 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم حسن السيد 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فرغلي الصاوي عبدالشكور عبدالوهاب 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بثينة أحمد محمد ربيع 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفي عاطف محمد توني 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث "أشرف صبري كامل اسماعيل 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فاطمة خالد علي موسى 59 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حامد عيد ريان عبيد 65 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شعبان سيد سليمان ريان 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إسلام حامد عيد ريان 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

مستشفى العلمين النموذجي كدمات متفرقة بالجسم طريق الإسكندرية مطروح حادث انقلاب ميكروباص اصابة 11 شخص

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