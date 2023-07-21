محمد رياض يكشف مفاجأة عن نقل الشركة المتحدة لافتتاح مهرجان المسرح وفعالياته

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح القومي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستنقل حفل افتتاح المهرجان، كما أنها ستغطي فعالياته.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن فريق السوشيال ميديا مهتم بشكل منهجي بالترويج للمهرجان، والذي يرتاده الشباب بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن العام الماضي حدث هجوم على المسرح بسبب كثرة الأعداد وحدث تكسير لبعض الأشياء.

وتابع، أن هذا العام تمت مراعاة أعداد الشباب الكبيرة، وعروض الجامعات سيتم تقديمها في قاعات كبرى تسع 700 و800 كرسي لاستيعاب الأعداد الكبيرة.

بداية الورش قبل شهر من المهرجان

وأشار إلى أن الورش بدأت قبل شهر من المهرجان، ومنها ورش تمثيل وإلقاء، وإخراج، وإدارة مسرحية، وسينوغرافيا، حتى نخرج كوادر جديدة وبعد التصفيات سيقدموا عرضًا بشكل عملي، كما تم عمل ماستر كلاس، مع خالد جلال، وكذلك تم تنظيم مسابقة للتأليف المسرحي، تلقينا 186مسرحية.