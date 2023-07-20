رامي جمال: مبغنيش في أماكن فيها شرب أو رقاصة.. كل الشغلانات فيها حرام

علق الفنان رامي جمال، على فكرة تحريم "الفن"، لاسيما اعتزال الفنان أدهم نابلسي، معتبرًا أن كل الأعمال فيها "الحلال والحرام".

وأعلن خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس،: رفضه الغناء في أماكن فيها شرب خمور أو تشاركه راقصات، مرددًا: "فكرة أني أغني في أماكن فيها شرب خمور برفض وعندي تحفظات على حاجات معينة وبرفض الرقاصات ومتطلعش الرقاصة معايا في فقرتي في حفلة أو فرح".

وقال: "يفضل الاستحواذ على الاهتمامات لذلك لا يفضل وجود راقصات معه، مضيفاً: "لو اتعمل لي مفاجأة بوجود راقصة في فرح همشي، والرقص فن في ناس بتحبه ولكن متطلعش معايا أنا شايف آخد الاهتمام لوحدي".

وحول موقفه من تحريم الفن، رد قائلاً: "أنا مش شيخ وأنا شايف كل الشغلات فيها الحلال والحرام وفي شبهات ممكن الواحد يتجنبها ومش عايز أحدد الشبهات عشان لو في زملاء بيعملوها، واللي يحلل ويحرم الشيوخ وشايف إن فني اقدمه لوحدي".

وعما يخص اعتزال الفنان أدهم النابلسي: "لو هو مرتاح للي عمله خلاص.. من حق كل واحد يختار راحته بطريقته اللي تعجبه".