برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة تؤكد نجاح مخرجات الحوار الوطني

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي بالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو، تمثل استجابة واضحة لمخرجات الحوار الوطني.

وأشار “الكمار” إلى أن قرارات العفو الرئاسي تجسيد حقيقي لإحساس القيادة السياسية بآمال وطموحات المصريين في هذا الملف، وتأكيد على الدور الكبير والجاد الذي يلعبه الحوار الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له، أن هذه القرارت دليل على إنسانية الرئيس واهتمامه الشخصي بملف العفو الرئاسي، واهتمامه بتوفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني التي تعيشها البلاد.

وأكد “الكمار” أن مصر تشهد حالة انفتاح سياسي حقيقية، وتواصل مع الجميع وحريات غير مسبوقة.