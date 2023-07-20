النيابة تحقق في تعدي بلطجي على شاب ببورسعيد

تباشر النيابة العامة ببورسعيد التحقيق في واقعة إصابة شاب من أصحاب مشروعات الشباب بسلاح أبيض علي يد بلطجي حاول فرض سيطرته علية وأخذ مشروبات منه بدون دفع ثمنها

وتعرض محمد جابر شطا الحاصل علي بكارليوس النظم والمعلومات بمحافظة بورسعيد إلى اعتداء وحشي بـ مطواة من مسجل خطر ومدمن لمخدر الآيس ويدعى محمد.أ.ص، وذلك خلال عمله علي مشروعه الخاصة " مشروبات ساخنة.

وقال شطا، الحاصل على بكالوريوس حاسبات ونظم معلومات، لـ"الدستور"، إنه حرص علي العمل رغم الظروف الصعبة ولم يجلس علي القهوة ينتظر الوظيفة الحكومية ما دفعه الي تحويل سيارته الملاكي الخاصة إلي مشروع صغير لبيع المشروبات الساخنة والباردة، بحثًا عن لقمة عيش من الحلال ينفق منها علي زوجته وأبنائه، ملتزمآ بالوقوف في المكان المخصص من قبل المحافظة أمام حديقة المنتزه بجوار مسجد الشاطئ بشارع طرح البحر.

وتابع الشاب جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ومنذ اول يوم استقصدني مسجل خطر ممارس البلطجه ودائم حمل السلاح الأبيض ويدعى محمد. أ. ص، والمحكوم عليه من في قية تعدي بسلاح أبيض علي آخر، وأصبح دائم التردد للحصول على مشروبات لمدة 3 أيام تعدت قيمتها 100 جنيها ويعده بالدفع فيما بعد.

واستكمل أن البلطجي جاء في السادسة صباحًا اعتدى علي المتهم بسلاح أبيض من الخلف قائلاً:"علشان تعرف تطلب كل شويه فلوس مني " مستغلًا عدم وجود أي شخص من المارة بالشارع في هذا التوقيت، ليحدث بي جرح 8 سنتيمترات باليد اليسري و 5 سنتيمترات باليمني نقل علي اثرة الي مستشفي السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد .

أشار الشاب إلى أن الإصابة سببتًا له عجزًا بالإصبع الأصغر، وقرر الأطباء انه يحتاج لعلاج أكثر من 25 يومًا ويتابع قمت بتحرر المحضر اللازم ضد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على حقي، ولا يزال هذا الشخص يفرض الإتاوات علي الشباب أصحاب المشروبات الصغيرة، ويحصل علي الأطعمة والمشروبات دون أن يدفع ثمنها وسيستمر إن لن يجد له رادع .