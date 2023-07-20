موفدة "إكسترا نيوز": إقبال كبير من الجمهور على شواطئ الإسكندرية

قالت نسرين فؤاد، موفدة "إكسترا نيوز"، إن الإسكندرية هي الوجهة الأولى لكل المصريين للسياحة لأن لها شكلا ولونا مختلفا ولا يوجد أحد لم يزرها وليس له ذكرى بها.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، برنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسكندرية عروس البحر المتوسط والعاصمة الأولى لمصر، وهي ثاني المدن الكبرى لمصر، مشيرة إلى أن الإقبال كبير من المواطنين على شواطئ الإسكندرية؛ لما تتمتع به من سحر وجمال وبساطة ودرجة حرارة معتدلة.

سعر قيمة شاطئ كوبري ستانلي

وتابعت: أن شاطئ كوبري ستانلي يعد أغلى تذكرة في الإسكندرية للسياحة وقيمتها 25 جنيهًا فقط، بالإضافة إلى 64 شاطئا تم تجهيزها لاستقبال الجمهور.

وأشارت إلى أن الإسكندرية متنفس لمصر كلها لما تتميز به من موقع متميز على البحر المتوسط، كما أنها كانت ملتقى للعديد من الثقافات.