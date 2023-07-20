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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العبور: إنجاز 80% من أعمال تطوير وتوسعة الطرق بأحياء المدينة

تطوير الطرق بالعبور
تطوير الطرق بالعبور

أجرى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية ببعض مناطق وأحياء المدينة، تفقد خلالها، تنفيذ أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع للحارة اليسري بشارع اللواء جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية “ب_ج" ومنطقة اسكان الشباب والممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتي محطة التعاون.

وأكد “رشاد” في تصريحات له، أن نسب إنجاز أعمال تطوير الطرق وأحياء المدينة تجاوزت 80%، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير وفقا للخطة الزمنية المقررة. 

وتابع مسئولو جهاز مدينة العبور، أعمال تطوير المنطقة الصناعية وتطوير الحارة اليمين، بالاضافة إلي ذلك جار ضبط مناسيب الطريق تمهيداً لإعادة الشيء لأصله،  مؤكدا على ضرورة إزالة الأرصفة المخالفة ونقل أعمدة الانارة، واستعدال مناسيب الطريق الموازي لطريق الخدمة  خلف محطة مياه العبور وجار عمل الجسات الارضية.

وأضاف المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أنه جار الانتهاء من  تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع الشهداء بالحي الرابع ومواقف انتظار السيارات المستحدثة بممشي وتراك الدرجات بالحي الرابع، مؤكداً على شركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ الطرق سرعة الانتهاء من الأعمال بالسرعة العاجلة  ومراعاة أصول الصناعة مع الالتزام بالجدول الزمني واشتراطات الجودة المطلوبة. 

وأفاد “عبد القوي” بأنه جار تنفيذ وتطوير وتنفيذ طبقة الأسلفت بشارع الرائد، بالاضافة إلي ذلك جار تنفيذ رفع مناسيب الطريق مع تشغيل طبقة السن وتنسيق الموقع العام بالبلوك رقم  15049 والبدء في فرد طبقة الاساس ودكه وتشغيله بالبلوك رقم 15048، كما جار تنفيذ واستكمال الأعمال وتطوير الاعمال النهائية للطريق  وتركيب البلدوره بالبلوك 15044 بالحي السابع، مؤكدًا على الشركة سرعة الانتهاء من تطوير اعمال توسعات الطرق بالمدينة. 

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