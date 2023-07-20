ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد إغلاق 27 منشأة.. برلماني يُطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ العمالة بمصانع السادات

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

ناشد النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن قيام رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إدارياً بمدينة السادات.

وتابع “أبو زيد” المصانع يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، الأمر الذى قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل ، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون ، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم  التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية ، في حين أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات ، مشيراً إلى أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب فى ازمة فى السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات .

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شئون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة فى أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس .

و طالب النائب أحمد أبو زيد الدكتور وزير الإسكان و المرافق بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع و الحفاظ على آلاف العمال و أسرهم.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الصرف الصناعي النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب توفيق أوضاع جهاز مدينة السادات لجنة الإسكان بمجلس النواب

الأكثر قراءة

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

فاروق فلوكس: ابنى أحمد كان معموله سحر ودلوقتى بقى كويس ومواظب على الصلاة

الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من غد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق