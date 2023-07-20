بعد إغلاق 27 منشأة.. برلماني يُطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ العمالة بمصانع السادات

ناشد النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن قيام رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إدارياً بمدينة السادات.

وتابع “أبو زيد” المصانع يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، الأمر الذى قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل ، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون ، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية ، في حين أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات ، مشيراً إلى أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب فى ازمة فى السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات .

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شئون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة فى أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس .

و طالب النائب أحمد أبو زيد الدكتور وزير الإسكان و المرافق بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع و الحفاظ على آلاف العمال و أسرهم.