فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة فى التكنولوجيا الخضراء بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال تكنولوجية متخصصة في إيجاد حلول للتحديات المناخية والتكنولوجيا الخضراء «رواق» بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، وهي إحدى سلسلة الحاضنات التكنولوجية «رواق» بجامعة الأزهر بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بداية من اليوم وحتى 5 من أغسطس 2023م.

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن هذه الجهود تعد ثمرة التعاون بين جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن حاضنة رواق أسيوط هي الحاضنة الأولى من نوعها والتي تأتي تطبيقا للتوصيات التى أعلنها مؤتمر التغيرات المناخية COP 27 والذي استضافته مصر مؤخرًا، ونتاجا للتعاون المثمر بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة.

وقال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط المشرف على الحاضنة: إن وجود الحاضنة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط يعكس حرص الجامعة على تقديم الدعم والخدمات لجميع الراغبين في صعيد مصر؛ حيث سيتم فتح باب التقدم لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة للالتحاق بحاضنة الأعمال التكنولوجية رواق في دورة الاحتضان الأولي والمتخصصة في دعم الأفكار والابتكارات والشركات الناشئة لتقديم حلول للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

وأشار الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، إلى أن حاضنة رواق بأسيوط هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية المعنية بالتحديات المناخية والتكنولوجيا الخضراء، وهي تقدم أفضل برنامج احتضان يشمل دعمًا ماليًّا مقدمًا من أكاديمية البحث العلمي، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه لكل فكرة أو شركة يتم احتضانها، وهو أعلى دعم يوجد بالحاضنات في مصر؛ لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين فى تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى شركات ناشئة تقدم حلولًا تكنولوجية قابلة للتطبيق، ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجال التغيرات المناخية، هذا وتعد الحاضنة "رواق" إحدى سلسلة الحاضنات التكنولوجية التى تمولها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، والذى مولت الأكاديمية من خلاله باقة من حاضنات تكنولوجيا بجامعة الأزهر تحت مسمى "رواق".

ويأتي فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الخضراء والتغيرات المناخية بجامعة الأزهر، انطلاقًا من توجه الدولة المصرية نحو استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وفي إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعم جميع جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.