مسئولو الدعوة بالأوقاف في زيارة لمعرض الكتاب بالإسكندرية (صور)

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب مكتبة الإسكندرية وجولة ترفيهية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك بحضور الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تجميع المخطوطات وتحقيق كتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاءت الزيارة، على هامش الدورة التثقيفية لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية والذي يستضيف عدد ٦٠ إمامًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.