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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مسئولو الدعوة بالأوقاف في زيارة لمعرض الكتاب بالإسكندرية (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب مكتبة الإسكندرية وجولة ترفيهية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك بحضور الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تجميع المخطوطات وتحقيق كتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاءت الزيارة، على هامش الدورة التثقيفية لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية والذي يستضيف عدد ٦٠ إمامًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.

الدعوة الإلكترونية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية معرض الكتاب مكتبة الاسكندرية

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