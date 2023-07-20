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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنيسه القرآن.. شاب يفقد السمع والنطق وحيّر الأطباء في علاجه (فيديو)

الشاب
الشاب

شاب من أسرة ريفية بسيطة، كان يعيش حياته طبيعي بعدما تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان، وبعد التخرج من الجامعة عمل بمصنع خراطه بمنطقة كوم اوشيم الصناعية التابعة لمحافظة الفيوم، إلا أن شاء القدر وتغيرت حياته تماماً وأصبح يُعاني من ضعف في السمع، ثم فقد فجأة حاسة السمع والنطق بدون أسباب منذ 3 سنوات أثناء عمله، لكنه لم ييأس.

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عبد الكريم محسن الغزولي، 24 عامًا، ابن مركز طاميه التابع لمحافظة الفيوم، يتيم الأب والأم يعيش مع عمته هي التي ترعاه ولديه 3 أشقاء، لكنه لظروفه المعيشية يسكن مع عمته في منزلها ومازال رغم معاناته يعمل وصمم على الكفاح وأن يجتهد رغم إعاقته ليعول نفسه.

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وقال محمد، أحد أصدقاء عبدالكريم وجاره المقرب لـ"الدستور"، بأنه منذ 3 سنوات ، فوجئنا أن عبد الكريم لا يستطيع النطق ولا السمع بدون سبب، وفجأة وجدناه يتكلم بنطق آيات من القرآن ويرتل القرآن وأيضاً فوجئت به يجاوب على أى سؤال وإذا سألته عن أى آية من آيات القرآن يجيب لك باسم السورة ورقم الآية ورقم الصفحة أيضاً، ويقوم بتقليد أصوات الشيوخ المعروفين بصوت أكثر من رائع، لأن صوته جميل ونحب الاستماع له.

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أضاف أن عبدالكريم لا ينطق ولا يسمع إلا القرآن الكريم، وفي منامه حلم بأحد الأشخاص يرتدي ملابس بيضاء يقول له"لا تحزن شأنك عظيم ياعبدالكريم" بعدما حدث له وفقدانه للسمع والنطق، وبعد الحلم أصبح عبد الكريم لا يتحدث إلا القرآن، ويتمتع بصوت عذب، وأسرته بحثت كثيراً لعلاجه وعلى الأطباء، لكن الجميع فشل في علاجه واحتار، حتى أصبح حديث الجميع ومعجزة خاصةً في مركز طامية ومحافظة الفيوم بشكل عام.

معجزة ربانية عبد الكريم الفيوم فاقد السمع والنطق لسانه لا ينطق إلا بالقرآن

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