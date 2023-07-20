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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء شمال أسوان

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائى فى منزله، مساء الخميس، ما أدى إلى وفاته في الحال، وذلك بقرية الكلح شرق إدفو، شمال أسوان.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد بلفظ شخص انفاسه الأخيرة إثر تعرضه لصعق كهربائى بنجع بالدقاديق بقرية الكلح شرق التابعة لدائرة المركز.

تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينته تبين أن الشخص إبراهيم عوض الله أحمد سالم، 24 عامًا، وأنه توفى بعد تعرضه لصعق كهربائى وأنه توفى قبل زفافه بمدة 10 أيام، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى أسباب الحادث.

أسوان إدفو صعق كهربائي لقي شخص مصرعه نقل الجثة إلى المشرحة إثر تعرضه لصعق كهربائي

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