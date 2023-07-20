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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اختبار إلكتروني لطلاب من إندونيسيا للالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اختبارًا إلكترونيًا (تحريريًا وشفويًا) عبر الإنترنت؛ لتحديد المستوى اللغوي لطلاب رابطة المستشارين بإندونيسيا الراغبين في الالتحاق للدراسة بالأزهر الشريف.

وجاء الاختبار الإلكتروني، بناءً على الطلب المقدم من مؤسسة رابطة " المستشارين لطلاب المعهد الأزهري بإندونيسيا" بعقد اختبار إلكتروني لطلاب رابطة المستشارين البالغ عددهم (١٥٧) طالبًا وطالبة للالتحاق بجامعة الأزهر.

وأقيمت الاختبارات تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وتم امتحان الطلاب إلكترونيًا في جميع مهارات اللغة العربية، وقد تابعهم لحظيًا فريق فني كامل من خبراء المركز، ثم تلا ذلك اختبار شفوي في مهارة التحدث.

وتوجهت رابطة المستشارين لطلاب المعهد الأزهري بإندونيسيا بالشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر؛ لرعايته الدائمة للطلاب الوافدين الوافدين ولجميع المسلمين في شتى أرجاء العالم، كما وجهوا الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي لحرصها الشديد على مستقبل دراسة الطلاب، وعلى ما تقدمه من خدمات جليلة لرعايتهم والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجههم، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالأزهر.


 

تطوير الوافدين اختبار إلكتروني المستشارين لطلاب المعهد الأزهري بإندونيسيا الأزهر الشريف

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