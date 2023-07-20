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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. باحث شرعى: يجب تربية الأبناء على تحمل المسئولية (فيديو)

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه على الآباء تربية أبنائهم على تحمل المسئولية في كل مراحل حياتهم، قائلًا: "مشكلتنا أننا بنذاكر للأولاد وبنحل الواجب للأولاد، وبنقف لهم على أبواب المدرسة أثناء الامتحان".

وتابع «سلامة» خلال لقاء ببرنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس: "لازم تعلم أولادك إنهم يتحملوا المسئولية.. تقوله ذاكر وممكن تساعده، وممكن تخلوهم يشاركوا فى إعداد الطعام وتنظيم البيت والأسرة، وهذا يكون على هدى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين ربى سيدنا على بن أبى طالب على المسئولية حتى تركه أثناء الهجرة لرد الأمانات".

وأكمل: "لازم نربى أولادنا على تحمل المسئولية شوفوا السيدة أسماء بنت أبى بكر، لما كانت تذهب بالطعام فى غار ثور لسيدنا النبي وأبيها كانت حامل فى الشهر التاسع، ولو دلوقتى السيدة حامل فى الشهر التاسع مش هتتحرك من السرير وتقول لازم استريح، لكنها كان عندها مسئولية، فلازم برضوا نربي أولادنا دون تفرقة بين ولد أو بنت، على تحمل المسئولية".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت تحمل المسؤولية الأزهر الشريف

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